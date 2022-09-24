Путін хоче продовження війни, однак довго не протримається, - дипломат Метью Брайза
Директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США 2001-2005 рр. Метью Брайза зазначив, що путінські наративи щодо ядерної зброї спрямовані виключно на залякування світу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ядерна зброя - це частина військової доктрини Росії, яка полягає в ескалації конфлікту з метою деескалації, тобто щоб переконати опонента, у готовності вдатися до настільки нечуваного насильства, яке налякає противника і змусить його здатися. Ось що зараз робить Путін. Він не божевільний, ні. Він добре знає, що у разі застосування ядерної зброї, є ризик, що у нього закінчиться абсолютно все, включаючи його власне життя", - підкреслив Брайза.
Дипломат також додав, ніщо так не хвилює Путіна, як власний добробут.
"Його нинішні наративи спрямовані виключно на залякування. Я не налаштований оптимістично, тому що це жахлива війна, яку потрібно якнайшвидше закінчити. Так, Путін хоче продовження, однак довго протриматися йому не вдасться. Дуже показовим є звільнення понад 200 бійців, багато з яких - славнозвісні азовці. Це солдати, за життя яких переживали всі, і тепер вони на волі", - наголосив Брайза.
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