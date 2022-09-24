Про це Цахіагійн Елбегдорж заявив під час свого відеозвернення до тувинців, бурятів і калмиків на каналі Всесвітньої федерації монголів.

"Я знаю, від початку цієї кривавої війни етнічні меншини, які живуть у Росії, страждають найсильніше. Бурятські монголи, тувинські монголи та калмицькі монголи вже значно постраждали, їх використовують просто як гарматне м'ясо, сотні з них поранені, тисячі - вбиті", - сказав Елбегдорж.

Він закликав їх тікати з Росії, щоб не брати участь у війні проти України. Цахіагійн Елбегдорж звернувся до жителів Росії англійською мовою та синьо-жовтою стрічкою на грудях на підтримку України.

За його словами, інші країни світу мають з розкритими обіймами прийняти представників малих народностей, яких російська влада відправляє на смерть. Зокрема, Монголія готова дати притулок біженцям.

Він також закликав росіян, які перебувають на території України, не стріляти у місцевих жителів та не забирати у них свободу.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації. Пізніше на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

Казахстан також заявив, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

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