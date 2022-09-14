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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін хотів наступати 16 лютого, але тоді його майже переконали погодитися на мирний шлях, - ексочільник СЗР Маломуж
Ексклюзив

Путін хотів наступати 16 лютого, але тоді його майже переконали погодитися на мирний шлях, - ексочільник СЗР Маломуж

14 вересня, 2022 середа
15:22
війна з Росією путлер шойгу

За декілька днів до вторгнення в Україну президента РФ Володимира Путіна переконали не наступати, але мілітаристське крило запевнило його, що "вирішить питання" за дні

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Головна помилка Путіна - те, що він пішов в Україну. Ми чітко про це говорили на переговорних майданчиках. Було два переговорних процеси. Перший - до початку бойових дій і вторгнення через неофіційний канал. Концепція Путіна була така - з одного боку війна, яку реально підтримувало мілітаристське крило в його оточенні.  З другого боку - поступове закабалення України шляхом формування політичної опозиції, економічного тиску, інформаційного формування проросійських сил", - розповів він.

За словами Маломужа, Путін готувався до наступу 16 лютого.

"По різним оперативним каналам Путіна переконали йти не військовим варіантом, він піддався, але протягом 3-4 днів мілітаристське крило сказало, що вирішить питання за 3-4 дні. Він схилився, що операцію доцільно проводити, бо вона буде швидкою - "народ України чекає Путіна і керівництво держави та  ЗСУ не здатні організувати оборону". Не вийшло, повна дезінформація та дезорієнтація і це основний стратегічний провал Путіна на перспективу і відносно Росії та самого себе. Він повірив в свої амбіції, але це не спрацювало", - підсумував ексочільник СЗР.

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Росія
Володимир Путін
Микола Маломуж
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