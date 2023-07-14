Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Ситуація з Путіним дійсно нестандартна. З одного боку, виписаний ордер на його арешт. Тому Віденська конвенція, яка захищає трьох осіб держави - президента, премʼєр-міністра та міністра закордонних справ, напряму не діє. Хоча в чомусь все ж виконується. Я думаю, що поки не застосований ордер на арешт Путіна і якби він зараз вивів війська з території України, то в нього залишився б шанс залишитись на посту та вести переговори з нашими партнерами. Навіть би руку йому тиснули б. Звісно для українців це виглядає дивно, але такий сучасний світ", - пояснив Чалий.



Дипломат наголосив, що продовження війни наближає Путіна до виконання вироку МКС щодо його арешту.



"Якщо ж Путін і далі буде вести цю агресивну війну, то просто приведе ордер на свій арешт у стадію виконання. Хто виконає цей вирок поки не зрозуміло. Це можуть бути міжнародні структури, що є складнішим процесом, чи внутрішні. Нам зараз просто дуже важливо, щоб Росія була в ізоляції. Кожен політик, який тисне руку Путіну у цих умовах повинен розуміти про наслідки. До прикладу, лідери країн Африки, які спочатку приїздять і розповідають про якісь мирні ініціативи, а потім думають як не арештувати Путіна у Південній Африці. Звісно, що Путін туди не поїде, проте такі метаморфози мені не подобаються", - додав він.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна

19 травня російське МВС оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.