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Головна війна з Росією Путін може будь-яку свою поразку видати росіянам за перемогу, - Портников
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Путін може будь-яку свою поразку видати росіянам за перемогу, - Портников

22 липня, 2022 п'ятниця
13:34
війна з Росією путін путлер

Журналіст Віталій Портников вважає, що пропагандисти кремля будуть видавати поразку російської армії в Україні, як велику перемогу

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми прекрасно розуміємо, що росіяни усвідомили неможливість захоплення української столиці. І в цій ситуації тримати таку кількість сил на півночі означало б не виконати пропагандистську мету цієї "спеціальної військової операції" - захоплення Донецької та Луганської областей. Хоча і ця мета досягається росіянами з великими проблемами. Сьогодні декілька населених пунктів Луганської області контролюються українськими військами, а про контроль над Донеччиною для російських військ навіть мови не йде. Однак я не виключаю, що росіяни почнуть свій наступ в Донецькій області", - пояснив Портников.

Портников переконаний, що якщо Збройні сили України звільнять велике місто або регіон від окупації російськими військами, Путін зможе видати це росіянам, як перемогу.

"Я не виключаю, що якщо Путін втратить ще якийсь регіон України, то він буде пояснювати росіянам, що це ще один акт "доброї волі". Буде розповідати, що війська там знаходились, щоб відволікти українців від того, чи іншого фронту, який дійсно є важливим. В цьому розумінні ми повинні усвідомити, що не потрібно боятись перемагати росіян і не потрібно боятись за обличчя Путіна, як про це неодноразово говорив президент Франції Емманюель Макрон. Путін без будь-якої допомоги досить успішно зберігає своє обличчя перед росіянами. Він завжди зможе буль-яку свою поразку видати росіянам за перемогу", - додав він.

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Володимир Путін
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