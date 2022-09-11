Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ви не уявляєте життя у російській глибинці - це напівзруйновані міста та села. В цьому житті є тільки горілка та одна мета - померти за Росію. Таких людей 300-400 тис. знайдеться. Окрім того, щоденно підростає 2-3 тис. росіян, які досягають 18-річного віку", - зазначив Притула.

За його словами, за пів року у Росії назбирається десь 300 тис. людей, яких можна призвати зараз.

"Вони виросли "зазомбованими" під час правління Путіна. Вони не бачили іншого життя. Керівництво РФ може розпоряджатися цим контингентом, з якого тільки 2-3% здатні мислити", - підкреслив Притула.

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