Путін може мобілізувати 300-400 тис. "зомбованих" людей, - військовий експерт Притула
Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що керівництво Росії тримає людей у "темряві", щоб ними легше було керувати
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ви не уявляєте життя у російській глибинці - це напівзруйновані міста та села. В цьому житті є тільки горілка та одна мета - померти за Росію. Таких людей 300-400 тис. знайдеться. Окрім того, щоденно підростає 2-3 тис. росіян, які досягають 18-річного віку", - зазначив Притула.
За його словами, за пів року у Росії назбирається десь 300 тис. людей, яких можна призвати зараз.
"Вони виросли "зазомбованими" під час правління Путіна. Вони не бачили іншого життя. Керівництво РФ може розпоряджатися цим контингентом, з якого тільки 2-3% здатні мислити", - підкреслив Притула.
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