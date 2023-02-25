Путін може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, - Салліван
У Сполучених Штатах вважають, що застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні є можливим, але малоймовірним в найближчій перспективі
Про це пише Politico.
Згідно з джерелами видання, таку позицію озвучив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові по відеозв'язку з групою експертів.
"Салліван сказав, що насправді немає побоювань, що російський диктатор Володимир Путін застосує стратегічні ядерні озброєння проти України чи західних союзників", - вказують журналісти.
Однак у публікації додають, що, за словами радника американського президента, "існують внутрішні побоювання, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на українському полі бою, хоча наразі немає чітких ознак того, що це станеться найближчим часом".
- Нагадаємо, фахівці ISW пояснили, що Кремль не коментував річницю вторгнення в Україну, бо не досяг "жодних значущих успіхів".
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