Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перший - це Кримський сценарій, вони намалюють великі цифри, затвердять держдумою, відправлять на підпис Путіну і скажуть, що приєднали території. Другий сценарій - це позитивний для нас розвиток подій, тому що Путіну повідомили лідери країн про наслідки щодо проведення так званого референдуму і щодо можливих ядерних ударів", - підкреслив Кошель.

За його словами, яким шляхом піде Путін, можна буде побачити вже за кілька днів.

"Не виключаю затягування Путіним визнання результатів псевдореферендумів, затягування рішення держдуми й все це ляже у канву продовження переговорного процесу у підкилимному форматі", - зауважив Кошель.

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