Путін може затягувати визнання результатів псевдореферендумів, - голова КВУ Кошель
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель очікує два варіанти розвитку подій щодо російських псевдореферендумів на окупованих територіях
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перший - це Кримський сценарій, вони намалюють великі цифри, затвердять держдумою, відправлять на підпис Путіну і скажуть, що приєднали території. Другий сценарій - це позитивний для нас розвиток подій, тому що Путіну повідомили лідери країн про наслідки щодо проведення так званого референдуму і щодо можливих ядерних ударів", - підкреслив Кошель.
За його словами, яким шляхом піде Путін, можна буде побачити вже за кілька днів.
"Не виключаю затягування Путіним визнання результатів псевдореферендумів, затягування рішення держдуми й все це ляже у канву продовження переговорного процесу у підкилимному форматі", - зауважив Кошель.
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