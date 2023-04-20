Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ідея мати двійника позбавлена будь-якого сенсу. Путін точно не дозволить розпоряджатися своїм життям якомусь двійнику. Путін не за власного бажання приїздив у так звану прифронтову зону, тому що це не лінія досяжності українських засобів ураження. Путін туди приїжджає, щоб довести, що в тих умовах, які складаються, він залишається альфа-самцем. Що він приймає той рівень небезпеки, який сам створив", - вважає Тетерук.

За словами офіцера руху опору "Вільна Україна", Путіну важливо показувати своєму війську, що він ще має вплив.

"Путіну важливо показувати своєму війську, що він робить належний огляд того, як вони мають досягти поставлених цілей", - зауважив Тетерук.