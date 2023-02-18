Путін обережно прогнозуватиме майбутній порядок денний "операції", - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У грудні, коли Путін скасував виступ перед федеральними зборами, він сподівався, що будуть якісь значні воєнні успіхи, які можна буде "продати" до річниці. Він перепризначив військове керівництво СВО, повернувся до старої схеми управління через голову генштабу генерала армії Герасимова. І з усім тим набором, з яким Путін розпочинав цю "операцію" 24 лютого 2022 року, успіхів усе одно нема. Соледар, як Сталінград, "продати" не вийде. Що всі цілі "спецоперації" досягнуто шляхом захоплення – а це єдине досягнення від часу призначення Суровікіна командувачем, – доведеться продавати як вичерпний успіх. Природно, йому доведеться вдатися до риторики загального характеру. Путін говоритиме: Росія протистояла Заходу, Захід мав намір за допомогою України впоратися з Росією та її суверенітетом, але ми встояли, ми випередили Захід, ми розпочали воєнну операцію, щоб запобігти знищенню Росії", - підкреслив Фейгін.

Російський опозиційний політик також додав, що Путін обережно прогнозуватиме майбутній порядок денний "операції".

"Адже рік – то вже надто багато, це набагато більше, ніж Путін казав раніше, казали пропагандисти, казали офіційні джерела про Україну напередодні "спеціальної воєнної операції". Адже говорилося про тиждень, 72 години, і західні спостерігачі й експерти це підтверджували. Наговорити можна всякого, що втримаєш хоча б ці території, які вже захопила Москва, а вони раптом візьмуть і повернуться до України. Путін жодного разу не говорив про те, чому залишили правий берег Дніпра. Пєсков сказав: усі питання до міністра оборони Шойгу, це зона його відповідальності. А що буде, як зараз сказати: усе, з цих територій ми не підемо, наша армія забезпечить їх безпеку, українські війська ніколи не деокупують, наприклад, Мелітополь, – а через кілька тижнів розпочнеться наступ, і його деокупують, і Україна його собі поверне? Тому Путін у прогнозах буде обережніший", - зауважив Фейгін.