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Головна війна з Росією Путін обміном врятував не одного Медведчука, а лояльність своєї агентурної мережі в Україні, щоб вони були впевнені у порятунку, - військовий експерт Притула
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Путін обміном врятував не одного Медведчука, а лояльність своєї агентурної мережі в Україні, щоб вони були впевнені у порятунку, - військовий експерт Притула

25 вересня, 2022 неділя
14:46
війна з Росією Путін Медведчук

Михайло Притула, полковник запасу СБУ та експерт з військової контррозвідки, переконаний, що логіка дій Путіна як розвідника у тому, щоб обміном врятувати свою людину впливу, аби інша його агентура продовжувала вірити, що "русскіє своїх не кидають"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тут аспект контррозвідувальний. У Путіна є певні люди в Україні й ми бачимо, що зараз витягують та арештовують агентуру на досить високих посадах. Звісно, діяльність таких людей впливу іноді для Путіна важливіша, ніж сотні-тисячі вояків, що ляжуть на полі бою. Люди з цієї агентури впливу мають ключові позиції, що підтверджують арешти очільників в управлінні СБУ, відповідно, одна така людина може завдати нам шкоди більше, ніж стотисячна армія", - зазначив експерт з військової контррозвідки.

Михайло Притула пояснив, що зараз з обміном відбулося те, що Путін врятував життя своїй людині впливу, тобто агенту, щоб інша його агентура продовжувала вірити, що "русскіє своїх не кидають".

"Таким чином він врятував не одного Медведчука, а насправді Путін рятував свою агентурну мережу, зберігаючи їхню лояльність до себе, і щоб вони були певні працювати на нього, а він їх потім виміняє. Ось така логіка дій Путіна як розвідника, по іншому діяти він просто не міг. Відповідно, цінність Медведчука оцінювалася не 200 полоненими нашими вояками, а лояльністю тієї мережі, яку встиг створити Медведчук", - зауважив Притула.

  • 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука
  • 22 вересня представники спецслужб та Офісу президента на брифінгу щодо обміну полонених розповіли, що через Медведчука напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж, фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ

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Відео
Володимир Путін
СБУ
Віктор Медведчук
обмін полоненими
агенти Кремля
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