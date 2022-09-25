Про це він розповів в етері Еспресо.



"Тут аспект контррозвідувальний. У Путіна є певні люди в Україні й ми бачимо, що зараз витягують та арештовують агентуру на досить високих посадах. Звісно, діяльність таких людей впливу іноді для Путіна важливіша, ніж сотні-тисячі вояків, що ляжуть на полі бою. Люди з цієї агентури впливу мають ключові позиції, що підтверджують арешти очільників в управлінні СБУ, відповідно, одна така людина може завдати нам шкоди більше, ніж стотисячна армія", - зазначив експерт з військової контррозвідки.



Михайло Притула пояснив, що зараз з обміном відбулося те, що Путін врятував життя своїй людині впливу, тобто агенту, щоб інша його агентура продовжувала вірити, що "русскіє своїх не кидають".



"Таким чином він врятував не одного Медведчука, а насправді Путін рятував свою агентурну мережу, зберігаючи їхню лояльність до себе, і щоб вони були певні працювати на нього, а він їх потім виміняє. Ось така логіка дій Путіна як розвідника, по іншому діяти він просто не міг. Відповідно, цінність Медведчука оцінювалася не 200 полоненими нашими вояками, а лояльністю тієї мережі, яку встиг створити Медведчук", - зауважив Притула.

21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука

22 вересня представники спецслужб та Офісу президента на брифінгу щодо обміну полонених розповіли, що через Медведчука напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж, фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ