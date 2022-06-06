Путін переляканий від того, що Україна отримує сучасну та високоточну зброю, - нардеп Наливайченко
Ексголова СБУ, народний депутат України Валентин Наливайченко впевнений, що російське військове командування доповідає в Кремль, що відчуває на собі більш високоточне застосування артилерії ЗСУ
Таку думку він висловив в етері програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".
"Путін, Медведєв, весь російський режим погрожують всьому світові, а завдають ударів й вчиняють воєнні злочини на нашій території. Завдають ударів проти нас, проти наших українських міст. Російський диктатор загрожує зразками радянського й російського знаряддя та зброї. Він робить заяви у зв’язку з наявністю в агресора величезного остраху. Цей острах наявний у самого Путіна від того, що більш сучасна, більш високоточна зброя надходить на озброєння ЗСУ та територіальної оборони України. Я впевнений, російське військове командування доповідає в Кремль, що на Ізюмському напрямку, у Сєвєродонецьку, на Півдні, поблизу Миколаєва та Херсона ворог відчуває на собі вже більш серйозну зброю, більш високоточне застосування артилерії", - наголосив Наливайченко.
Також ексголова СБУ та народний депутат України додав, що дальність та точність враження - це ключове, що потрібно ЗСУ.
"Вони бояться, що надійдуть ракетні системи залпового вогню. Особливо сучасні, про які оголосили США - це HIMARS.Та системи залпового вогню з високоточними ракетами М270, які пообіцяла Велика Британія. Сподіваємося, що протягом двох - трьох тижнів вони надійдуть в Україну. Американські та британські ракетні системи залпового вогню HIMARS та М270 мають перевагу у двох аспектах - це дальність та точність враження. Точність враження це ключове, що зараз потрібно ЗСУ. Накрити ворога у відповідь на його залп, накрити ворога, як тільки він починає наступ - це наука війни, яку ЗСУ чудово вивчають. Не вистачає тільки сучасної зброї. Постачання сучасного ракетного озброєння, систем залпового вогню, далекобійної й точної артилерії - це картина нашої перемоги", - зауважив Наливайченко.
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