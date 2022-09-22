Путін перестав бути альфа-самцем та одноосібно приймати рішення, - радник очільника МВС Денисенко
Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, зазначив, що у кремлі почали створювати колективний орган управління Російською Федерацією і тепер ситуація залежатиме не тільки персонально від Путіна, але й від позиції цього колективного псевдорозуму, який зараз управляє Росією
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Протягом останнього тижня відбулося те, що по суті у Російській Федерації Путін перестав бути альфа-самцем і тепер він не приймає одноосібно всі рішення. До того ж у Росії зараз виникла нова опозиція, це ультранаціоналісти, які є єдиною опозицією у РФ і дозволяють собі багато речей. Ці ультранаціоналісти на чолі з Патрушевим, якщо ми говоримо про кремль, зараз почали створювати колективний орган управління Російською Федерацією. На жаль, тепер ситуація залежатиме не тільки персонально від Путіна, але й від позиції цього колективного псевдорозуму, який зараз управляє Росією та штовхнув її до мобілізації, також прискорює процеси, так званого референдуму по анексії території", - прокоментував радник міністра внутрішніх справ України.
Вадим Денисенко зауважив, що сьогодні вже не може говорити як раніше, що ядерний шантаж нічим не завершиться.
- Раніше Віктор Шлінчак, керівник правління Інституту світової політики, зазначив, що у кремлі зараз дві башти борються за владу, протягом тижня зрозуміємо, яка з них взяла верх.
- 21 вересня британська розвідка пояснила, чому в кремлі вирішили негайно проводити псевдореферендуми.
- Також журналіст Віталій Портников висловив думку, що мобілізація в Росії – ознака слабкості Путіна
- 22 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що оголошення часткової мобілізації в РФ показує проблеми РФ у війні й що Володимир Путін діє з позиції слабкості.
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