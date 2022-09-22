Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Протягом останнього тижня відбулося те, що по суті у Російській Федерації Путін перестав бути альфа-самцем і тепер він не приймає одноосібно всі рішення. До того ж у Росії зараз виникла нова опозиція, це ультранаціоналісти, які є єдиною опозицією у РФ і дозволяють собі багато речей. Ці ультранаціоналісти на чолі з Патрушевим, якщо ми говоримо про кремль, зараз почали створювати колективний орган управління Російською Федерацією. На жаль, тепер ситуація залежатиме не тільки персонально від Путіна, але й від позиції цього колективного псевдорозуму, який зараз управляє Росією та штовхнув її до мобілізації, також прискорює процеси, так званого референдуму по анексії території", - прокоментував радник міністра внутрішніх справ України.



Вадим Денисенко зауважив, що сьогодні вже не може говорити як раніше, що ядерний шантаж нічим не завершиться.