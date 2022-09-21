Мобілізація – ознака слабкості Путіна
Оголошення російським президентом так званої часткової мобілізації його співвітчизників для участі у війні з Україною – це така сама ознака політичної слабкості та поразки, як і форсоване проведення фейкових референдумів на території окупованих Росією українських регіонів
Путіну доводиться визнати, що російська армія не може виконати тих завдань, які він напередодні поставив, не тільки не виходить на адміністративні кордони окупованих регіонів, а й втрачає території. Путіну доводиться призначати «референдум» у областях, частина території яких не лише контролюється легітимною українською владою, а й повертається під контроль цієї влади після кількох місяців злочинної російської окупації та звірств «визволителів».
При цьому Путін чудово знає, що мобілізація не є популярною у його співвітчизників. Що більшість їх хоче стежити за цією злочинною війною з диванів і повторювати «патріотичні» гасла у соцмережах, а не жертвувати життям за безглузді путінські амбіції. Але російський президент не має іншого вибору. Генерали переконали його, що без нарощування армії він зможе перемогти у цій війні. А перемога у війні, причому швидка – це питання виживання всього злочинного режиму, збереження його представниками всіх награбованих багатств. Путін бачить, що затягування війни призводить до втрати підтримки. Вже не лише на Заході, а й у країнах Азії та у власному суспільстві. Він сподівається, що нове гарматне м'ясо допоможе йому схилити Україну до капітуляції. Але насправді він лише збільшить можливості для власного краху, розширить прірву, яка з сьогоднішнього дня невпинно збільшуватиметься між ним і його ж власним народом, який він посилає на забій.
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