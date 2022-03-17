Путін піде в Балтію, в Польщу, він піде настільки далеко, наскільки його допустить цивілізований світ, – нардеп Олег Синютка
Синютка переконаний, лише зброя, допомога Заходу для України, посилені санкції для Росії можуть зупинити Путіна
Синютка наголосив: "Ми повинні далі просити наших західних партнерів посилювати санкції. Вони вже сьогодні дають результати: в росії люди кидаються за цукром, б’ються між собою, бо розуміють, що завтра таких елементарних харчові продукти не будуть там отримувати", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Синютка наголосив, що головний посил, який ми маємо формулювати Заходу, це беззаперечне членство України в ЄС та НАТО: "По факту сьогодні ми вже є членами Північноатлантичного альянсу та європейської спільноти, нам треба юридично це оформити", – додав він.
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