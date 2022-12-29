"Путін програє цю війну на полі бою", - міністр економіки Німеччини
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Росія, очолювана президентом Володимиром Путіним, рухається до поразки в повномасштабному вторгненні в Україну
Про це Роберт Габек, очільник Міністерства економіки ФРН, заявив в інтерв'ю Spiegel.
"Ніхто не міг подумати, що 2022 закінчиться саме так. Путін програє цю війну на полі бою", - сказав він.
Міністр зазначив, що Росія наближається до поразки з декількох причин: по-перше, українська армія отримує озброєння від Європи, Америки та країн НАТО; по-друге, ЗСУ стратегічно й мудро її використовують на фронті.
"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - додав Роберт Габек.
Він наголосив: "Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів". Зокрема мовиться про те, що держава завжди отримуватиме нові системи озброєння та додаткову допомогу, однак це має бути узгоджено з Алянсом.
- Нагадаємо, Німеччина у 2022 році експортувала зброї на понад 8 млрд євро, що стало майже рекордом (у 2021 році було 9,35 млрд). Чверть цього озброєння дісталась Україні.
- Раніше очільниця Німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що немає можливості нормальних відносин із Росією, яка напала 24 лютого на Україну.
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