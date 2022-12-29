"Путін програє цю війну на полі бою", - міністр економіки Німеччини

Про це Роберт Габек, очільник Міністерства економіки ФРН, заявив в інтерв'ю Spiegel.

"Ніхто не міг подумати, що 2022 закінчиться саме так. Путін програє цю війну на полі бою", - сказав він.

Міністр зазначив, що Росія наближається до поразки з декількох причин: по-перше, українська армія отримує озброєння від Європи, Америки та країн НАТО; по-друге, ЗСУ стратегічно й мудро її використовують на фронті.

"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - додав Роберт Габек.

Він наголосив: "Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів". Зокрема мовиться про те, що держава завжди отримуватиме нові системи озброєння та додаткову допомогу, однак це має бути узгоджено з Алянсом.

Нагадаємо, Німеччина у 2022 році експортувала зброї на понад 8 млрд євро, що стало майже рекордом (у 2021 році було 9,35 млрд). Чверть цього озброєння дісталась Україні.

Раніше очільниця Німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що немає можливості нормальних відносин із Росією, яка напала 24 лютого на Україну.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb