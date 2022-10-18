Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Клеверлі, інформує Міноборони України.

"Путіну не вдалося захопити українські міста танками, тому зараз він боягузливо намагається атакувати безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. Тому ми надали ракети ППО. Він не зламає ні українців, ані нашу рішучість підтримувати їх", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня Британія оголосила про новий пакет військової допомоги. Вона надасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS та ще 18 гаубиць. У Пентагоні заявили, що ЗРК надійдуть в Україну протягом тижня.

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