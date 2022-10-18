Путін програє війну на полі бою, тому боягузливо намагається атакувати дронами, - МЗС Британії про постачання ракет для ППО України
Путіну не вдалося захопити українські міста танками, тому зараз він боягузливо намагається атакувати безпілотниками
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Клеверлі, інформує Міноборони України.
"Путіну не вдалося захопити українські міста танками, тому зараз він боягузливо намагається атакувати безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. Тому ми надали ракети ППО. Він не зламає ні українців, ані нашу рішучість підтримувати їх", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 13 жовтня Британія оголосила про новий пакет військової допомоги. Вона надасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS та ще 18 гаубиць. У Пентагоні заявили, що ЗРК надійдуть в Україну протягом тижня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе