Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.

У Москві усвідомили: якщо вони не даватимуть вивозити зерно, то вся відповідальність (за голод, - ред.) ляже на РФ. Росіяни виявилися нездатними з погляду власних політичних інтересів, адже побоялися, що з ними не комунікуватимуть африканські, арабські країни.

"Вони будуть намагатися вийти з угоди та звинуватити в цьому Україну, шукатимуть варіанти, але варіантів небагато. У цій грі Путін Ердогану програв", - сказав публіцист.