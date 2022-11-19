"Путін програв Ердогану": Портников про продовження "зернової угоди"
РФ неспроможна з погляду політичних інтересів і продовжила “зернову угоду”, щоб не нести відповідальності за голод у світі
Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.
У Москві усвідомили: якщо вони не даватимуть вивозити зерно, то вся відповідальність (за голод, - ред.) ляже на РФ. Росіяни виявилися нездатними з погляду власних політичних інтересів, адже побоялися, що з ними не комунікуватимуть африканські, арабські країни.
"Вони будуть намагатися вийти з угоди та звинуватити в цьому Україну, шукатимуть варіанти, але варіантів небагато. У цій грі Путін Ердогану програв", - сказав публіцист.
- 17 листопада "зернову угоду" продовжили на 120 днів.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш привітав продовження цієї гуманітарної місії, але закликав зняти обмеження для експорту добрив із Російської Федерації.
- Президент України Володимир Зеленський також привітав це рішення та розповів про новий проєкт - Grain from Ukraine, завдяки якому, за словами глави держави, світ зможе забезпечити постачання продовольства тим, хто найбільше страждає від дефіциту їжі.
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