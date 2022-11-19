Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Путін програв Ердогану": Портников про продовження "зернової угоди"
Ексклюзив

"Путін програв Ердогану": Портников про продовження "зернової угоди"

19 листопада, 2022 субота
22:47
Світ Віталій Портников

РФ неспроможна з погляду політичних інтересів і продовжила “зернову угоду”, щоб не нести відповідальності за голод у світі

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.

У Москві усвідомили: якщо вони не даватимуть вивозити зерно, то вся відповідальність (за голод, - ред.) ляже на РФ. Росіяни виявилися нездатними з погляду власних політичних інтересів, адже побоялися, що з ними не комунікуватимуть африканські, арабські країни.

"Вони будуть намагатися вийти з угоди та звинуватити в цьому Україну, шукатимуть варіанти, але варіантів небагато. У цій грі Путін Ердогану програв", - сказав публіцист.

  • 17 листопада "зернову угоду" продовжили на 120 днів. 
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш привітав продовження цієї гуманітарної місії, але закликав зняти обмеження для експорту добрив із Російської Федерації.
  • Президент України Володимир Зеленський також привітав це рішення та розповів про новий проєкт - Grain from Ukraine, завдяки якому, за словами глави держави, світ зможе забезпечити постачання продовольства тим, хто найбільше страждає від дефіциту їжі. 
     
Росія
політика
Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
Віталій Портников
зернові
Читайте також:
Звільнений Херсон, Зеленський
19 листопада, 2022 субота
Зеленський проанонсував нові успіхи ЗСУ
Дональд Трамп
19 листопада, 2022 субота
Республіканці уже точно ніколи не висунуть Трампа в президенти, - Піонтковський
Путін
19 листопада, 2022 субота
У Кремлі розуміють, що 5-та стаття НАТО буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу, - дипломат Брайза
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 листопада
23:37
Сергій Стаховський
The New York Times присвятив матеріал тенісисту Стаховському, який офіційно завершив кар'єру і воює у Нацгвардії
22:59
ЗСУ
Гайдай заявив, що ЗСУ постійно просуваються вперед на Луганщині
22:33
Львів вечірній, світло, ліхтар
В Україні планують скоротити планові відключення світла
22:01
Уряд розпочав евакуацію жителів Херсонської та Миколаївської областей
21:40
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
Захід мусить зупинити геноцид українців, найпростіше - дати ракети, щоб діставати по містах РФ, - Піонтковський
21:39
Ексклюзив
Російські еліти зараз у глухому куті, але ніхто не хоче звідти вийти першим, - російський опозиціонер Пономарьов
21:29
росія іран
Іран і РФ домовились про початок виробництва безпілотників для війни в Україні, - The Washington Post
21:01
Польща
Качинський: інцидент в Пшеводуві трагічний, але війна – трагедія куди більшого масштабу
20:53
Звільнений Херсон
Росія запустила фейк щодо покарання колаборантів у Херсоні
20:42
Петро Порошенко
Обрати в НОК представників ОПЗЖ – це скотська неповага до тих, хто на фронті, - Петро Порошенко
20:22
Команда Еспресо ТВ тріумфувала на турнірі з мініфутболу WhiteBIT Media Cup-2022
20:15
Ексклюзив
карта досяжності української артилерії на південному фронті
Війська РФ відкинуті на лівий берег Дніпра: для росіян це приниження, на кшталт виходу з Афганістану, - дипломат Брайза
20:13
Ексклюзив
Настав час, коли можна відкинути Росію на 300 років тому та закінчити її імперський період, - польський політолог Корейба
20:13
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про план деокупації чергових територій на Півдні та Сході України
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Тремтячі еліти Росії
20:05
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ можуть зайти в Крим до кінця року, але за певних умов, - військовий експерт Притула
19:33
Ексклюзив
Херсон
Херсон поки залишається без світла, води та опалення, - депутат облради Хлань
19:19
Ексклюзив
Москва_Кремль
Елітам у Москві не до знищення України, вони дбають про власну шкуру, - Піонтковський
18:47
Кім Чен Ин
Лідер КНДР погрожує США застосуванням ядерної зброї
18:42
російські окупанти
Росіяни стягують військові підрозділи до Луганська, - Генштаб ЗСУ
18:22
Німеччина уряд
Німеччина поставила Україні вже 2430 генераторів
18:12
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Росіяни на Херсонщині обстріляли людей у черзі за хлібом, поранено 5 осіб
18:05
OPINION
Галина Пагутяк
Троянський кінь перед тріумфальною аркою
18:00
Ексклюзив
Путін
У Кремлі розуміють, що 5-та стаття НАТО буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу, - дипломат Брайза
17:33
електроенергія
Гендиректор ДТЕК порадив українцям за можливості залишити країну, аби зменшити навантаження на енергосистему
17:29
Олаф Шольц
"Припиніть цю війну та виведіть війська з України". Шольц звернувся до Путіна
17:11
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Сунак під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги для України для зміцення систем ППО на суму 50 млн фунтів
16:50
Ексклюзив
Дональд Трамп
Республіканці уже точно ніколи не висунуть Трампа в президенти, - Піонтковський
16:22
У Мелітополі партизани підірвали колію
ФСБ на окупованих територіях створює оперативні групи для полювання на партизанів
16:11
Оновлено
пожежа на газозаправній станції РФ
Поблизу Санкт-Петербурга вибухнув газогін
16:04
OPINION
Сергій Марченко
Коли ми станемо дорослими, то зможемо проводити незалежну політику
15:52
Оновлено
Ворскла
"Ворскла" перемогла "Колос", результати іншим матчів 14-го туру
15:51
Країни АТЕС
Учасники саміту АТЕС рішуче засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну
15:50
Російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська: пошкоджено 14 будинків
Російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська: пошкоджено 14 будинків
15:29
Пентагон
У Пентагоні попередили про намір Росії виснажити запаси української ППО
15:26
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Прем'єр Британії Сунак прибув до Києва
15:24
Ексклюзив
Афганістан
Росія тренує ССО Афганістану для війни в Україні, в планах - залучити 8 тис. осіб, - військовий експерт Гетьман
15:20
Ексклюзив
Понад 90% втрат армії РФ - це результат роботи української артилерії, - полковник ЗСУ Селезньов
15:09
Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним Канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом у Лондоні
Україна розраховує на макрофінансову допомогу Британії наступного року - міністр фінансів Марченко
14:51
Михайло Мудрик та Олександр Сваток (ліворуч)
"Дніпро-1" переміг "Шахтар" та зміцнив лідерство у чемпіонаті України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV