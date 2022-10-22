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Ексклюзив

Путін розхитує крісло під самим собою, іранський аятола теж, - ексрадник Назарбаєва

22 жовтня, 2022 субота
14:21
Світ Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї

Очільники Ірану та Росії діють усупереч усім інтересам своїх держав та народів, ставлячи себе у хитке становище

Про це сказав екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану та колишній радник президента Казахстану з питань національної безпеки Альнур Мусаєв у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Я прогнозував, що навряд Іран постачатиме РФ дрони - і я глибоко помилився. А чому я помилився? Тому що це не становить жодних глобальних, економічних або воєнно-політичних інтересів Ірану. Путін збожеволів, це зрозуміло. Але ж аятола – начебто мусульманин і розуміє якісь глобальні інтереси. Тоді саме відбувалися переговори про зняття санкцій і ембарго з Ірану, щодо ядерної програми переговори були з Заходом. І мені видавалося, що на таку дичину – постачання воєнного озброєння Росії – Іран не пристане", - зазначив Мусаєв.

За його словами, виявилося, що Путін і аятола гідні одне одного.

"Недарма там відбуваються такі важкі процеси, страйки в Ірані, народ реально бачить, що влада аятоли пустилася берега й тому такі проблеми. Так, коли вже така ситуація склалася – яке їхало, таке здибало, – вони взаємодіятимуть. Напевне, Росія якісь постачання здійснює до Ірану, можливо зброю, йдуть розмови про постачання туди літаків-винищувачів. Але в Росії в самої великі проблеми з авіацією, тому поки що усе на рівні розмов. Дуже складно прогнозувати ситуацію, коли керівники такого рівня діють усупереч усім інтересам держави, інтересам народу й перш за все інтересам особисто керівництва держави – Путін же ж розхитує крісло під самим собою, так само й аятола. Тому я вважаю, що вони продовжуватимуть цю співпрацю, але Україна з партнерами віднайдуть чітку протидію дронам і можливим постачанням іранських ракет", - підсумував ексрадник Назарбаєва.

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Росія
Володимир Путін
Іран
війна з Росією
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