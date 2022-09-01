Путін розповів школярам про нову мету "спецоперації" в Україні
Президент РФ перейнявся створенням в Україні політичного центру збройної боротьби російської опозиції
Про це повідомляє російське пропагандистське новинне агентство Интерфакс.
Російський президент розповів про нову мету "спецоперації" під час спілкування зі школярами на відкритому уроці "Розмова про важливе" у Калінінграді.
"На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому хлопці наші, які там воюють, захищають і жителів Донбасу, і захищають саму Росію. І це, безумовно, заслуговує на підтримку всього суспільства", – сказав він.
Водночас Путін зазначив, що розмови про війну це "не зовсім дитяча тема, але вона досить зрозуміла".
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Крім того, диктатор повторив стару пропагандистську тезу про "відсутність України" як держави.
"Не було такої держави. Після революції 1917 року усілякі квазідержави створювалися, і відтак при формуванні Радянського Союзу виникла й Україна. Компартія, яка перебувала тоді при владі, сформувала союзні республіки, передавши Україні значну частину історичних російських територій, включаючи Донбас, хоча мешканці Донбасу цього й не хотіли. І про це свідчать документи", - сказав Путін.
За його словами, спочатку Луганськ і Донецьк (тоді Криворізька республіка) повинні були увійти до складу Росії. Але "дідусь Ленін сказав: "Слід перевирішити". І віддали Україні", - додав він.
- 1 вересня у Путіна відреагували на намір ЄС скасувати спрощений візовий режим з РФ.
- 30 серпня Дмитро Медведєв закликав ЄС не зволікати із забороною віз для росіян.
- 7 серпня заступник голови радбезу РФ заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії.
- Раніше він висловив переконання, що через російську агресію Україну ніколи не приймуть до НАТО.
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