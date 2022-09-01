Путін розповів школярам про нову мету "спецоперації" в Україні

Про це повідомляє російське пропагандистське новинне агентство Интерфакс.

Російський президент розповів про нову мету "спецоперації" під час спілкування зі школярами на відкритому уроці "Розмова про важливе" у Калінінграді.

"На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому хлопці наші, які там воюють, захищають і жителів Донбасу, і захищають саму Росію. І це, безумовно, заслуговує на підтримку всього суспільства", – сказав він.

Водночас Путін зазначив, що розмови про війну це "не зовсім дитяча тема, але вона досить зрозуміла".

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Крім того, диктатор повторив стару пропагандистську тезу про "відсутність України" як держави.

"Не було такої держави. Після революції 1917 року усілякі квазідержави створювалися, і відтак при формуванні Радянського Союзу виникла й Україна. Компартія, яка перебувала тоді при владі, сформувала союзні республіки, передавши Україні значну частину історичних російських територій, включаючи Донбас, хоча мешканці Донбасу цього й не хотіли. І про це свідчать документи", - сказав Путін.

За його словами, спочатку Луганськ і Донецьк (тоді Криворізька республіка) повинні були увійти до складу Росії. Але "дідусь Ленін сказав: "Слід перевирішити". І віддали Україні", - додав він.

1 вересня у Путіна відреагували на намір ЄС скасувати спрощений візовий режим з РФ.

30 серпня Дмитро Медведєв закликав ЄС не зволікати із забороною віз для росіян.

7 серпня заступник голови радбезу РФ заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії.

Раніше він висловив переконання, що через російську агресію Україну ніколи не приймуть до НАТО.

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