Про це заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков, повідомляє РІА Новости.

"Це погано для росіян, тому що візу отримуватиме довше і складніше, швидше за все. Ми не знаємо точно, як це буде, але швидше за все буде довше і складніше", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що це рішення ЄС також зробить ситуацію "складнішою і для європейців".

Як повідомлялося, 28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ.

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС

На зустрічі у Празі 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb