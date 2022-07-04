Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У нас є шанс зробити так, щоб наші діти не воювали війну, яку воюємо ми. Сподіватися, що на місце Путіна прийде інший, у кого не буде імперських амбіцій, хто не буде намагатися системно завоювати нас і відбудовувати російську імперію, не приходиться. Багато українських політиків, діячів та громадян вісім років жили з надією, що Путін помре і ми заживемо. На це добре сподіватись, але погано будувати стратегію України. Путін не вічний, але Росія не розпадеться сама по собі", - наголосила Рудик.

Також нардепка додала, що наша боротьба буде тривати довше, ніж ми сподівались, але має бути до кінця.

"Зруйнувати Росію можемо тільки ми. Наше завдання не тільки перемогти у війні, а зробити так, щоб Росія ніколи не піднялась на ноги. У нас має бути боротьба раз і назавжди, до самого кінця. Якщо ми зупинимося, то Путін і Росія не зупиниться. Вони далі будуть намагатися нас знищити", - підкреслила Рудик.