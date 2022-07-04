Путін сам не зупиниться, зупинити Росію зможемо тільки ми - нардепка Рудик
Народна депутатка Кіра Рудик вважає, що санкції Заходу направлені на притиснення Росії, але не зруйнують її
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У нас є шанс зробити так, щоб наші діти не воювали війну, яку воюємо ми. Сподіватися, що на місце Путіна прийде інший, у кого не буде імперських амбіцій, хто не буде намагатися системно завоювати нас і відбудовувати російську імперію, не приходиться. Багато українських політиків, діячів та громадян вісім років жили з надією, що Путін помре і ми заживемо. На це добре сподіватись, але погано будувати стратегію України. Путін не вічний, але Росія не розпадеться сама по собі", - наголосила Рудик.
Також нардепка додала, що наша боротьба буде тривати довше, ніж ми сподівались, але має бути до кінця.
"Зруйнувати Росію можемо тільки ми. Наше завдання не тільки перемогти у війні, а зробити так, щоб Росія ніколи не піднялась на ноги. У нас має бути боротьба раз і назавжди, до самого кінця. Якщо ми зупинимося, то Путін і Росія не зупиниться. Вони далі будуть намагатися нас знищити", - підкреслила Рудик.
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