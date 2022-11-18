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Путін та начальник штабу ЗС РФ Герасимов відповідальні за злочин з MH-17, - генерал Маломуж

18 листопада, 2022 п'ятниця
16:36
війна з Росією МН17

Микола Маломуж, генерал армії України та ексголова Служби зовнішньої розвідки України, переконаний, що саме Путін дав стратегічну вказівку переміщати ракетні комплекси в Україну для проведення агресивних дій, а наслідком цього стало збиття малазійського Boeing

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Санкції на переміщення високоточної зброї на територію іншої держави, тобто на територію України, дає верховний командувач Путін. Тоді переміщалися росіянами всі "буки", "урагани", "смерчі", які стріляли по наших військових та цивільних. Відповідно, Путін дав стратегічну вказівку на такі переміщення та проведення вогневих атак. Безпосередньо виконавцям наказ віддавався начальником штаба ЗС РФ Герасимовим та підпорядкованим йому, командувачем космічних сил РФ, які чітко володіли інформацією скільки "буків" і куди переміщаються. Тобто оці особи, командувач комічними військами Росії, Герасимов і на стратегічному рівні Путін – всі вони відповідальні за цей конкретний злочин, тобто ланцюг повністю замикається", - прокоментував генерал.

Микола Маломуж підсумував, що Путін знав про стрільбу, бо саме він дав стратегічну вказівку переміщати ракетні комплекси в Україну для проведення агресивних дій, а наслідком цього стало збиття малазійського Boeing.
 

  • Нагадаємо, Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту,  який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 
  • Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
  • 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації. 
  • 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
  • 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. 
  • 16 липня 2022 року ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
  • 22 вересня поблизу Амстердама провели формальне останнє засідання щодо збиття окупантами літака рейсу MH17 у небі над тимчасово окупованою Донеччиною.
  • 17 листопада суд у Гаазі озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко

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