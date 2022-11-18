Про це він розповів в етері Еспресо.



"Санкції на переміщення високоточної зброї на територію іншої держави, тобто на територію України, дає верховний командувач Путін. Тоді переміщалися росіянами всі "буки", "урагани", "смерчі", які стріляли по наших військових та цивільних. Відповідно, Путін дав стратегічну вказівку на такі переміщення та проведення вогневих атак. Безпосередньо виконавцям наказ віддавався начальником штаба ЗС РФ Герасимовим та підпорядкованим йому, командувачем космічних сил РФ, які чітко володіли інформацією скільки "буків" і куди переміщаються. Тобто оці особи, командувач комічними військами Росії, Герасимов і на стратегічному рівні Путін – всі вони відповідальні за цей конкретний злочин, тобто ланцюг повністю замикається", - прокоментував генерал.



Микола Маломуж підсумував, що Путін знав про стрільбу, бо саме він дав стратегічну вказівку переміщати ракетні комплекси в Україну для проведення агресивних дій, а наслідком цього стало збиття малазійського Boeing.



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