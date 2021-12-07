"Путін точно не виграв": Клімкін назвав діалог США і РФ щодо України обнадійливою новиною
З проєкту оборонного бюджету США зникли додаткові санкції щодо "Північного потоку - 2" та суверенного боргу РФ
Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Facebook.
"Путін всі останні місяці послідовно підвищував ставки навколо України. І дещо за це вже отримав: з проєкту оборонного бюджету США зникли додаткові санкції щодо "Північного потоку - 2" та російського суверенного боргу. Звісно, вони там можуть ще з'явитися, адже Байден доволі послідовно здійснює політику батога та пряника щодо Росії", - вважає він.
Клімкін зауважив, що США також стали підвищувати ставки.
"Тактика правильна, але містить чимало загроз ескалації. Саме тому рішення підтримувати діалог між США та РФ щодо нас - новина ще не хороша, але тим не менш обнадійлива. Але не чекайте, що Путін швидко відведе свої війська - йому потрібен важіль на нас і Сполучені Штати. Це поки що не кінець російської гри, але черговий тайм Путін точно не виграв", - підсумував ексміністр.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн.
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