Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Формально, згідно з юридичними договорами країн ОДКБ, можна вважати, що на Росію вже напали. Вони ж визнали тимчасово окуповані території України своїми. Частину цих окупованих територій ми змогли вже повернути. Тому можуть вважати це нападом на РФ. Це повна маячня, звісно. Проте за такою логікою вони діють", - пояснив Гетьман.



Аналітик переконаний, що країни ОДКБ не будуть надавати військову допомогу РФ



"Ми звільняємо власні території. Росіяни можуть це трактувати, як напад на РФ, бо вони ці території визнали своїми. Повна маячня, проте за їхньою логікою, країни ОДКБ мають відреагувати на це. Однак я не думаю, що хтось з країн-членів ОДКБ буде надавати реальну допомогу РФ. Вони поки не хочуть псувати стосунків з Росією, але прекрасно розуміють, що Путін втратив всі шанси перемогти у цій війні та залишитись при владі", - додав він.

14 лютого аналітики ISW ствердили, що російський диктатор Володимир Путін продовжує публічно підтримувати своє міністерство оборони, оскільки війська РФ продовжують зазнавати катастрофічних втрат у районі Вугледара Донецької області.