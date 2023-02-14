Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Зазначається, у програмі державного телеканалу Путін навмисно похвалив Тихоокеанський та Північний флот на тлі широко опублікованих та значних втрат механізованих частин 155-ї бригади морської піхоти під час штурму Вугледара.

Своєю чергою Міноборони Росії зберігало мовчання щодо втрат країни у Вугледарі, а коментар Путіна слідував за заявою міністра оборони Росії Сергія Шойгу від 7 лютого про те, що російські війська успішно розвивають наступ.

"Путін, ймовірно, навмисно подвоює вкрай оптимістичний опис Вугледарської лінії фронту, щоб підтримати версію про неминучий і масштабний великий російський наступ у Донецькій області", - наголошують аналітики.

Путін також, ймовірно, утримується від підтримки критично налаштованих блогерів, які все частіше звинувачували Міноборони Росії та військове командування у тому, що вони не навчилися на своїх попередніх помилках під час проведення механізованих атак.

Проте коментар Путіна може також свідчити про намір посилити наступ на Вугледар більш мобілізованими силами або шляхом повторного введення в цей район частин Північного флоту, що залишилися, вважають в Інституті.

"Навряд чи російські військові використовують мобілізований персонал для заміни пошкоджених у боях підрозділів, щоб створити достатній наступальний потенціал для широкомасштабного та швидкого механізованого наступу", - кажуть експерти.

Як йдеться у звіті, бригада, яка брала участь у штурмі міста, на 80-90% укомплектована мобілізованими, оскільки російське військове командування постійно поповнює російські частини мобілізованими військовослужбовцями.

"Те, що Росія продовжує покладатися на мобілізованих людей, які не могли виконувати бойові завдання, такі як ідентифікація та виявлення мінних полів або не знали, що робити, натрапивши на них під час штурму, вказує на те, що ці мобілізовані елементи не мають необхідного бойового досвіду, необхідного для постановки успішного механізованого наступу", - стверджують в ISW.

При цьому експерти додають, що Росія може перекинути додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійні оборонні операції або наступальні операції на виснаження на лінії фронту в Вугледарі.