Путін займається шантажем та погрозами, щоб розхитати НАТО та ЄС, - Гопко
Народна депутатка VIII скликання Ганна Гопко назвала скупчення військ РФ біля кордону України шантажем із боку Володимира Путіна для розхитування ситуації в Європі
Таку думку Гопко висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Насправді Путін заробляє на погрозах вторгнення в Україну. Крім зустрічі з Байденом в Женеві, ми бачимо телефонні розмови, де кожен раз він виторговує для себе та для свого оточення за рахунок росіян і народів, які проживають на території РФ. Адже в Путіна зараз рекордно низькі рейтинги. Що стосується України, то ми повинні зрозуміти, що лінія, яку зайняли наші західні партнери та США, є досить жорстка. Якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення до України, то його чекають ще потужніші санкції", - сказала Гопко.
Політикиня зауважила, що санкції можуть стати ключовим елементом у стримуванні Путіна. На її думку, українська дипломатія повинна працювати над тим, щоб санкції проти Кремля були введені за збройну агресію проти України, яка триває вже 8 років.
"Замість того, щоб вивести війська з окупованих територій України, Путін ще більше стягує військової техніки та військ біля кордонів України. Путін займається шантажем та погрозами, щоб розхитати ситуацію в Європі. Він намагається підірвати єдність в НАТО та ЄС через завершення і запуск "Північного потоку-2".Тому не потрібно чекати чергового вторгнення Путіна в Україну, щоб вжити санкції. "Путін is the killer!" - це говорив Байден, коли став президентом США. Тому Україні не потрібно чекати перемовин і як вони закінчаться, а тримати власну українську позицію", - додала Гопко
- Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден та очільник РФ Володимир Путін провели нову телефонну розмову.
- Раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.
- РФ підтвердила плани провести 10 січня перемовини зі США з безпекових питань.
- Джо Байден не виключив можливості зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним 10 січня - у день, на який заплановані безпекові перемовини США і РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе