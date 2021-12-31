Путін займається шантажем та погрозами, щоб розхитати НАТО та ЄС, - Гопко

Таку думку Гопко висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Насправді Путін заробляє на погрозах вторгнення в Україну. Крім зустрічі з Байденом в Женеві, ми бачимо телефонні розмови, де кожен раз він виторговує для себе та для свого оточення за рахунок росіян і народів, які проживають на території РФ. Адже в Путіна зараз рекордно низькі рейтинги. Що стосується України, то ми повинні зрозуміти, що лінія, яку зайняли наші західні партнери та США, є досить жорстка. Якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення до України, то його чекають ще потужніші санкції", - сказала Гопко.



Політикиня зауважила, що санкції можуть стати ключовим елементом у стримуванні Путіна. На її думку, українська дипломатія повинна працювати над тим, щоб санкції проти Кремля були введені за збройну агресію проти України, яка триває вже 8 років.



"Замість того, щоб вивести війська з окупованих територій України, Путін ще більше стягує військової техніки та військ біля кордонів України. Путін займається шантажем та погрозами, щоб розхитати ситуацію в Європі. Він намагається підірвати єдність в НАТО та ЄС через завершення і запуск "Північного потоку-2".Тому не потрібно чекати чергового вторгнення Путіна в Україну, щоб вжити санкції. "Путін is the killer!" - це говорив Байден, коли став президентом США. Тому Україні не потрібно чекати перемовин і як вони закінчаться, а тримати власну українську позицію", - додала Гопко

Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден та очільник РФ Володимир Путін провели нову телефонну розмову.

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