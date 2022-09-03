Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Путін вимагатиме зупинки, щоб виникло перемир’я і довгі-довгі переговори. За цей час він легалізує території Запорізької, Херсонської області та Донбас. Чи означає це, якщо війна триватиме, що він піде на якийсь компроміс? Ні, він воюватиме до останнього росіянина. Бо йому нікуди відступати. Піти на компроміс, наприклад, відвести війська до початку кампанії, до кордонів 23 лютого, він не може, бо це однозначно розцінюватиметься як поразка", - зазначив Фейгін.

Політик також додав, що військове керівництво РФ ледве зібрало 15 тисяч у 3-й корпус.

"Там вже люди у віці, маса немолодих людей після 40-50 років. Мають вони чи ні військову спеціальність, проходили чи ні строкову службу - сказати важко, але по суті це погано підготовлена маса, яка дуже швидко витратиться через свою непідготовленість", - пояснив Фейгін.

25 серпня стало відомо, що президент РФ Путін встановив штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 390 758 осіб.

27 серпня перший заступник командувача ССО 2016-2019 рр. Сергій Кривонос розповів, що указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії означає, що РФ готується до затяжної війни.

Заява Путіна про "антиросійський анклав" на території України, може бути спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для створення нових сил восени та взимку

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