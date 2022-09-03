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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путіну нікуди відступати, він воюватиме до останнього росіянина, - Марк Фейгін
Ексклюзив

Путіну нікуди відступати, він воюватиме до останнього росіянина, - Марк Фейгін

3 вересня, 2022 субота
20:00
війна з Росією Марк Фейгін  

Російський опозиційний діяч Марк Фейгін вважає, що Путін продовжуватиме шантажувати світ, вимагаючи припинити наступальні операції з боку України

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Путін вимагатиме зупинки, щоб виникло перемир’я і довгі-довгі переговори. За цей час він легалізує території Запорізької, Херсонської області та Донбас. Чи означає це, якщо війна триватиме, що він піде на якийсь компроміс? Ні, він воюватиме до останнього росіянина. Бо йому нікуди відступати. Піти на компроміс, наприклад, відвести війська до початку кампанії, до кордонів 23 лютого, він не може, бо це однозначно розцінюватиметься як поразка", - зазначив Фейгін.

Політик також додав, що військове керівництво РФ ледве зібрало 15 тисяч у 3-й корпус.

"Там вже люди у віці, маса немолодих людей після 40-50 років. Мають вони чи ні військову спеціальність, проходили чи ні строкову службу - сказати важко, але по суті це погано підготовлена маса, яка дуже швидко витратиться через свою непідготовленість", - пояснив Фейгін.

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