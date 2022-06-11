"Путіну вірити не можна, він знаменитий брехун": німецький міністр про розблокування українських портів

На цьому під час візиту до Києва наголосив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, передає CNN.

Зі своїм українським колегою Миколою Сольським міністр обговорив альтернативні шляхи експорту зерна з України, наголосивши, що "коштують ці шляхи шалених грошей".

"Україна була би наче камікадзе, покладаючись на слова Путіна без надійних, ефективних військових гарантій щодо безпеки українських портів і кораблів. Я би ні в якому разі не довіряв словам Путіна, він виявився знаменитим брехуном", – зазначив Оздемір.

Крім того, CNN навела дані ООН, за якими російська війна в Україні через руйнівний вплив на глобальне продовольство та ціни може спричинити голод чи близькі до голоду умови для 49 мільйонів людей.