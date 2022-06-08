Якщо Росія не розблокує порти для експорту зерна, то можуть померти мільйони людей, – італійський міністр

Слова дипломата цитує BBC.

"Блокування експорту зерна – це тримати в заручниках і засуджувати на смерть мільйони дітей, жінок і чоловіків", – сказав Ді Майо після зустрічі з представниками середземноморських країн та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Він додав, що визначальними стануть кілька наступних тижнів.