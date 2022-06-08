Якщо Росія не розблокує порти для експорту зерна, то можуть померти мільйони людей, – італійський міністр
Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо
Слова дипломата цитує BBC.
"Блокування експорту зерна – це тримати в заручниках і засуджувати на смерть мільйони дітей, жінок і чоловіків", – сказав Ді Майо після зустрічі з представниками середземноморських країн та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Він додав, що визначальними стануть кілька наступних тижнів.
- Нагадаємо, Росія заблокувала українські порти, унеможлививши експорт зерна. Кремль вимагає світову спільноту зняти з РФ санкції, щоб уникнути продовольчої кризи.
- 29 травня телекомпанія CNN повідомила, що росіяни вивозять вкрадене в Україні зерно до Сирії.
- 1 червня розблокувати експорт пшениці з України закликав Папа Римський.
- 5 червня глава МЗС Італії Ді Майо спрогнозував нові війни в Африці через нестачу українського зерна.
- 6 червня Зеленський спростував інформацію, нібито Україна розглядає варіант експорту зерна через Білорусь.
- 7 червня Мінагрополітики повідомило, що через блокаду портів Україна експортує втричі менше зерна, ніж до війни.
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