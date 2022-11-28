Рада ЄС внесла обхід санкцій проти РФ до списку кримінальних злочинів

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"ЄС рішуче відповів на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він запровадив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії. Щоби досягти успіху, їхня реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи", - прокоментував одноголосне ухвалення цього рішення міністр юстиції Чехії Павел Блажек.

Він підкреслив важливість збереження санкцій, запроваджених ЄС проти Росії. Так, наразі країни-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкцій і які покарання мають застосовуватися у разі порушення. Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій і ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які підпадають під обмеження, продовжувати мати доступ до своїх активів і підтримувати режими, проти яких вводять заходи ЄС.

Зазначається, що включення порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів ЄС" є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому Євросоюзі і запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС.

Так, після ухвалення цього рішення Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім цей проєкт директиви необхідно має бути ухвалено Радою та Європарламентом.

23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.

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