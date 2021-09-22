Рада прийняла закон щодо протидії антисемітизму
Верховна Рада прийняла закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна.
Закон визначає поняття "антисемітизм", забороняє юдофобію та її прояви.
Прояви антисемітизму відповідно до закону:
- заклик, приховування або виправдання вбивства;
- висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;
- заперечення Голокосту;
- виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;
- пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+8
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31.08Продаж 31.44
- Актуальне
- Важливе
2021, середа
22 вересня
16:23
Анонс
Соломія Чубай та ГО "Львівський Культурний Центр" реалізовують проєкт "POETY. Діалог поколінь"
15:27
Тиск на керівництво держави та причетність іноземних спецслужб: поліція назвала версії замаху на Шефіра
14:30
Знову була провалена спроба скомпрометувати націоналізацію “ПриватБанку” Суркісом та його компаніями, - адвокат Порошенка
14:25
Штраф від 170 тис. грн або строк до трьох років: уряд посилить відповідальність за підробку COVID-сертифікатів
14:18
Коронавірус в Україні: Шмигаль назвав два варіанти роботи бізнесу після запровадження "жовтої" зони
13:44
Передавати мені "привіт" пострілами - це слабкість, а відповідь буде сильною, - Зеленський про замах на Шефіра
13:36
Делегати від суддівського самоврядування не матимуть впливу в Етичній раді при ВРП, - голова Ради суддів
13:30
В Україні стан 160 мостів близький до аварійного, а 710 - потребують негайного ремонту, - Укравтодор
12:42
МОЗ обіцяє знижки на таксі українцям, які вакцинуються від COVID-19: домовилися з відомим сервісом
12:30
Замах на Шефіра: Зеленському доповіли, курс на деолігархізацію України не зміниться, - Никифоров
12:08
Здійснена спроба ліквідації одного з трьох найвпливовіших людей в державі, - Бутусов про замах на Шефіра