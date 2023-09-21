Рада скасувала висновки ДАСУ, які вимагали від оборонних підприємств повернути прибуток

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За документ проголосували 306 народних депутатів.

"Кабінету Міністрів України гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни)товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів)", – йдеться в постанові.

Таким чином ухвалена парламентом, постанова №10071 зобов'язала Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Відтак питання прибутку для всіх постачальників Міноборони остаточно врегулювали на законодавчому рівні.

Ініціаторкою внесення згаданої постанови була волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова, яка понад 4 місяці докладала зусиль із розв'язання проблеми.

"На Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки було прийнято рішення направлене на КМУ з вимогою терміново вирішити питання. Не вирішили. Я була змушена звернутись до Давида Арахамії. І дякую йому, що з моменту мого дзвінка до моменту голосування не минуло й 2 діб. Проєкт моєї постанови був зразу зареєстрований с секретаріаті ВРУ в день мого дзвінка. На наступний день дуже оперативно відреагував комітет з нацбезпеки. Особлива подяка всім 16 членам комітету, які одноголосно проголосували за подання законопроєкту в Верховну Раду. Менше, ніж за 2 доби ми нарешті маємо результат", – написала Ярова на своїй сторінці у фейсбук.

Передісторія

Держаудитслужба вимагала від оборонних підприємств повернути державі 2,5 млрд грн, стверджуючи, що в калькуляції постачальників Міноборони має бути відсутній прибуток як такий. Конфлікт тривав кілька місяців. Виробники, профільні асоціації та громадськість скаржилися, що українські оборонні підприємства просто банкрутять і в підсумку виробництво зброї та техніки буде знищено як галузь, а виробництва зупинені.

Міністерство оборони подало позов до суду, щоб оскаржити висновки ДАСУ. Однак навіть офіційні роз'яснення Мінекономіки, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі і прибуток законний, ситуації не покращили.

15 вересня генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив про можливу атаку ДБР на військово-промисловий комплекс України за допомогою висновку Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень

19 вересня Державне конструкторське бюро "Луч" звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги

Членкиня Антикорупційної ради МОУ та заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова назвала рішення Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень спробою знищити вітчизняний ВПК.

20 вересня стало відомо, що очільницю Державної аудиторської служби України Аллу Басалаєву внесли в базу "Миротворець" за "усвідомлені дії, спрямовані на зниження обороноздатності, державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану, замах на гарантовані Конституцією України права виробників та підприємців України отримувати прибуток і перевищення службових повноважень".