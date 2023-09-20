Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва потрапила в базу "Миротворець"

Відповідний запис розміщено на сайті.

Як зазначено на сайті "Миротворець", Басалаєву внесено в базу за "усвідомлені дії, спрямовані на зниження обороноздатності, державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану. Замах на гарантовані Конституцією України права виробників та підприємців України отримувати прибуток.Перевищення службових повноважень".

На сайті уточнюють, що Басалаєва, обіймаючи посаду голови Державної аудиторської служби України, маніпулюючи нормами чинного законодавства під час дії воєнного стану, на користь російського агресора ініціювала процеси доведення до банкрутства підприємств оборонної промисловості України, а також незаконні арешти їхніх керівників".

"Миротворець" також наводить дані про зв'язки Басалаєвої зі зрадником Батьківщини Андрієм Портновим і давнім та близьким соратником Портнова Валерієм Писаренком.

2021 року Алла Басалаєва була радницею тодішнього голови СБУ Івана Баканова. Держаудитслужбу вона очолила 4 листопада 2022 року. На цій посаді вона змінила Геннадія Пліса.

До цього Басалаєва була членом ЦВК, куди потрапила у 2018 році за квотою партії "Відродження". На цю посаду, за інформацією ЗМІ, її пропонував близький соратник Андрія Портнова Валерій Писаренко.

Із 2008 по 2012 рік Алла Басалаєва працювала завідувачем відділу представництва інтересів Комісії в судах юридичного управління Секретаріату ЦВК. У 2012 була призначена указом Віктора Януковича суддею Дарницького суду.

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