Амбіції Путіна перетворити БРІКС на військовий альянс виглядають безперспективними, - дипломат Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Перш за все, я вважаю, що участь генерального секретаря ООН у саміті БРІКС є абсолютно неприйнятним та нерозважливим вчинком, що підриває довіру до нього як до справедливого та об'єктивного посередника. Він часто говорить про мир, але не був присутній на мирному саміті України в червні у Швейцарії. Натомість він відправляється на саміт із Путіним, що є ганебною і величезною стратегічною помилкою та приводом для осуду. Він повинен подати у відставку з посади генерального секретаря ООН, хоча, ймовірно, цього не зробить. Його дії є безрозсудними й лише підливають масла у вогонь війни", - підкреслив Метью Брайза.

На його думку, попри амбіції президента Путіна перетворити БРІКС на військовий альянс, навряд чи хоч один із його членів підтримує такий крок. Наприклад, президент Ердоган розглядає БРІКС як можливість для економічного розвитку Туреччини.

"Щодо Китаю, то він не зацікавлений у тому, щоб БРІКС став військовою організацією. Нові члени, такі як ОАЕ, Єгипет і Кенія, також не проявляють до цього інтересу, як і Південна Африка. Отже, амбіції Путіна перетворити БРІКС на військовий альянс виглядають безперспективними. Його мета створити блок, здатний протистояти тиску Заходу на Росію. І тут зокрема мова йде про виключення Росії з системи SWIFT і санкції, що пов’язані з використанням долара, які не призведуть до створення альтернативної міжнародної платіжної системи чи швидкої заміни долара як основної валюти світової торгівлі. Хоча певний зсув у цьому питанні у майбутньому все ж можливий, але для суттєвого відходу світової торгівлі від долара знадобляться десятиліття", - прокоментував дипломат.

За його словами, такий зсув створить значні короткострокові ризики для компаній і країн, оскільки вони втратять доступ до американської банківської системи, що істотно ускладнить ведення бізнесу.

"Проте, якщо США продовжуватимуть зловживати санкціями, як інструментом чи зброєю, це може призвести до зростання руху серед країн, які заявлятимусь, що долар США їм більше не потрібен. Але світ ще не наблизився до цієї точки. Зрештою, єдиним реальним успіхом Путіна на саміті БРІКС стали риторичні та політичні досягнення, які підтвердили, що він не є повністю ізольованим. Присутність генерального секретаря Гутерріша, попри ганебний її характер, також має політичне значення, хоча й викликає розчарування", - резюмував Брайза.

Саміт БРІКС у Казані: що відомо

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН".

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам.

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС.

Водночас Путін під час свого виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО.

