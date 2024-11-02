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Головна Війна з Росією "РФ підпише аналогічну угоду, як із КНДР": політолог Морозов про ймовірну участь Ірану у воєнних діях проти України
Ексклюзив

"РФ підпише аналогічну угоду, як із КНДР": політолог Морозов про ймовірну участь Ірану у воєнних діях проти України

Тетяна Нижник
2 листопада, 2024 субота
17:00
Війна з Росією окупанти орки війська рф

Політолог, політичний експерт, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що сам по собі начебто мобілізаційний ресурс, залучені північнокорейські військові - не найголовніше зараз

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Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Путін нібито асиметрично відповідає на Курську область, як це не парадоксально. Тобто приблизно така метафора можлива, що у відповідь на те, що українські війська ввійшли на територію Курської області й утримують там, як і раніше, на вчора, 600 квадратних кілометрів, зі свого боку Путін міг би вдертися на територію Естонії з метою подальшої ескалації. Але він вдався до аналогічного насправді кроку, показуючи всьому Заходу, що він ламає стару концепцію відносин із КНДР, усю свою минулу участь у санкціях проти КНДР і переходить до повномасштабної співпраці, даючи цим зрозуміти, що далі Іран теж може опинитися в такому становищі. Тому що угоду про стратегічне співробітництво з Пхеньяном Москва уклала. І тепер Пєсков, буквально вчора, коментуючи це, заявляв, що нікого це не повинно непокоїти, це власна справа Росії, як чинити в межах такої стратегічної угоди, і що б ми не зробили, це є обґрунтованим і законним. Звісно, це все не так, але Кремль це так подає", - зазначив Морозов.

Цього не сталося на саміті БРІКС, але Путін обіцяє, що буде підписана така ж сама угода з Іраном, як з КНДР, і тоді Кремль зможе пред’явити на своїй території ще й іранські команди, каже політолог.

"У РФ будуть пояснювати це військовими навчаннями, тренуваннями, мовляв, вони опановують якусь техніку. При цьому у Кремлі говоритимуть, що так, ніяких обмежень немає, і вони можуть брати участь із боку Кремля у воєнних діях проти України. Так, це ескалація, це, безсумнівно, такий демонстративний крок Путіна, спрямований на те, щоб показати: немає ніяких мирних переговорів, ніякого перемир'я, не треба морочити собі голову перемир'ям, наші наміри ось такі, ми будемо далі створювати проблеми, зокрема й для міжнародної безпеки, буквально наочно конструюючи цю вісь: Росія – КНДР – Іран. Це, звісно, безумство. Але така наочна логіка Кремля зараз", - резюмував він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
Володимир Путін
військові
російська армія
Іран
ЗСУ
Військові новини
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