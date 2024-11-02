Угода діє з 18 жовтня 2024 року. Про це сьогодні, 2 листопада, повідомив російський державний інформаційно-пропагандистський ресурс Vesti.ru.

Як наголосили у Росспоживнагляді, раніше постачання вершкового масла з ОАЕ до Росії не здійснювалося. За даними Федеральної державної інформаційної системи "ВетІС", станом на 2 листопада у РФ з Еміратів було ввезено 90 тонн цього продукту.

31 жовтня повідомлялося, що в Росії середня ціна за пачку вершкового масла вагою 180 г становить 184 рублі (77 грн), тоді як рік тому цей продукт коштував на 24% менше.

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Аби знизити ціни на масло, уряд РФ став активно імпортувати цей продукт із дружніх режиму Путіна країн Азії.

"З 27 жовтня Туреччина почала постачати вершкове масло в Росію. За даними Россільгоспнагляду, на цей момент у країну ввезено вже 20 тонн цього продукту. Ціни на вершкове масло в Росії зросли більш ніж на 25% з початку року, і влада шукає нові джерела імпорту. Росія також активно імпортує масло та з інших країн, таких як Індія та Іран", - розповідає прокремлівська Gazeta.Ru.

Кремль просить постачальників про нульове мито на масло

Окрім того, 2 листопада Росія звернулася до Євразійської економічної комісії (ЄЕК), що діє на базі Євразійського економічного союзу, з пропозицією встановити квоту на безмитне ввезення вершкового масла, повідомляє Інтерфакс.

Російська сторона запропонувала на пів року надати їй тарифну пільгу щодо вершкового масла, яке "ввозиться в країну обсягом не більше 30 тисяч тонн".

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Учасники комісії планують обговорити запропонований РФ захід у період із 2 по 22 листопада 2024 року.

В ЄЕК зазначили, що метою ініціативи є стримування темпів зростання цін на вершкове масло, яке є одним із соціально значущих харчових продуктів для населення країни-агресорки.