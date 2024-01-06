Слідом за дефіцитом яєць у Росії почалася нестача курятини, - ЗМІ
У російських регіонах з магазинів найпопулярніших торгових мереж почала зникати курятина
Про це повідомляє видання The Moscow Times.
З порожніми полками, де зазвичай була курятина, зіткнулися жителі Єкатеринбургу, Самари, Челябінська та Ульяновська. У магазинах немає курячих стегон, крил і грудки, тоді як яловичина та свинина залишаються в наявності.
За словами місцевих жителів, такого дефіциту раніше не було.
"У нашому магазині зазвичай взагалі все можна придбати. І якщо вже стегон чи гомілок немає, то грудка та філе завжди є", - йдеться у заяві жительки Самари.
З середини 2023 року у Росії почали рекордно зростати ціни на курку. У червні середня вартість курячого м'яса збільшилася на 6,8%, досягнувши 193,48 руб. за кг, а вже у липні вона зросла до 196,93 рб. за кг.
Читайте також: Крах Росії почався з... яєць
Мінсільгосп пояснював збільшення цін сезонними факторами. Проте зростання спостерігалося на тлі скорочення виробництва курячого м'яса.
З початку 2023 у Росії зафіксували аж 5 спалахів пташиного грипу, що призвело до дефіциту бройлерів на ринку. Як наслідок - до скорочення виробництва.
- 17 грудня міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, син секретаря радбезу РФ Миколи Патрушева, запевнив у готовності виробників з Туреччини та Азербайджану задовольнити попит росіян у курячих яйцях
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе