Слідом за дефіцитом яєць у Росії почалася нестача курятини, - ЗМІ

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

З порожніми полками, де зазвичай була курятина, зіткнулися жителі Єкатеринбургу, Самари, Челябінська та Ульяновська. У магазинах немає курячих стегон, крил і грудки, тоді як яловичина та свинина залишаються в наявності.

За словами місцевих жителів, такого дефіциту раніше не було.

"У нашому магазині зазвичай взагалі все можна придбати. І якщо вже стегон чи гомілок немає, то грудка та філе завжди є", - йдеться у заяві жительки Самари.

З середини 2023 року у Росії почали рекордно зростати ціни на курку. У червні середня вартість курячого м'яса збільшилася на 6,8%, досягнувши 193,48 руб. за кг, а вже у липні вона зросла до 196,93 рб. за кг.

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Мінсільгосп пояснював збільшення цін сезонними факторами. Проте зростання спостерігалося на тлі скорочення виробництва курячого м'яса.

З початку 2023 у Росії зафіксували аж 5 спалахів пташиного грипу, що призвело до дефіциту бройлерів на ринку. Як наслідок - до скорочення виробництва.