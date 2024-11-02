Росіяни запустили "шахеди" на територію України: ситуація ввечері 2 листопада

О 17:50 Повітряні сили повідомили про БПЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

Станом на 18:04 військові поінформували про загрозу ударних БПЛА на Харківщині. Вже за декілька хвилин стало відомо про БПЛА східніше Харкова з південним курсом.

Рух ударних БПЛА станом на 18:42:

в східній частині Чернігівщини, курс західний;

в західній частині Полтавщини, курс південно-західний;

в районі Сум, курс південно-західний;

на Харківщині, курс південний.

Ситуація станом на 19:23:

в північній частині Сумщини, курс західний;

в районі Сум, курс південний;

в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний;

західніше Черкас, курс південно-західний;

на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південно-західний.

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