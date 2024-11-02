Росіяни запустили "шахеди" на територію України: ситуація ввечері 2 листопада
Російська армія ввечері суботи, 2 листопада, запустила на територію України ударні БПЛА "шахеди"
О 17:50 Повітряні сили повідомили про БПЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
Станом на 18:04 військові поінформували про загрозу ударних БПЛА на Харківщині. Вже за декілька хвилин стало відомо про БПЛА східніше Харкова з південним курсом.
Рух ударних БПЛА станом на 18:42:
- в східній частині Чернігівщини, курс західний;
- в західній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- в районі Сум, курс південно-західний;
- на Харківщині, курс південний.
Ситуація станом на 19:23:
- в північній частині Сумщини, курс західний;
- в районі Сум, курс південний;
- в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний;
- західніше Черкас, курс південно-західний;
- на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південно-західний.
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- Ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Зранку суботи, 2 листопада, у Києві лунали вибухи, зафіксовано падіння уламків, також горіла багатоповерхівка.
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