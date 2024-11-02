"Вдома були самі діти". У Полтаві "шахед" знищив будинок племінниці письменниці Наталки Ворожбит
У четвер, 31 жовтня, ворожий ударний БПЛА влучив у будинок племінниці письменниці Наталії Ворожбит, повністю зруйнувавши його
Про це письменниця написала у Facebook.
За її словами, коли ворожий БПЛА влучив у дитячу кімнату, вдома були лише діти. Перед цим вони вийшли в іншу кімнату. Після прильоту 15-річний Владислав витягнув 7-річну Вікторію з палаючого будинку, який повністю згорів.
"Я уявляю скільки душі й любові було вкладено в те, що за мить стало попелом. Безумовно це історія чуда, бо всі залишилися живі. Але хороша родина залишилася без житла, попереду зима і можна тільки уявити...", - додала Ворожбит.
- Російська окупаційна армія ввечері четверга, 31 жовтня, атакувала безпілотниками Полтаву. Внаслідок падіння уламків зафіксували пожежі та руйнування, постраждали люди.
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