"Вдома були самі діти". У Полтаві "шахед" знищив будинок племінниці письменниці Наталки Ворожбит

Про це письменниця написала у Facebook.

За її словами, коли ворожий БПЛА влучив у дитячу кімнату, вдома були лише діти. Перед цим вони вийшли в іншу кімнату. Після прильоту 15-річний Владислав витягнув 7-річну Вікторію з палаючого будинку, який повністю згорів.

"Я уявляю скільки душі й любові було вкладено в те, що за мить стало попелом. Безумовно це історія чуда, бо всі залишилися живі. Але хороша родина залишилася без житла, попереду зима і можна тільки уявити...", - додала Ворожбит.