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У Грузії опозиційні партії створили єдиний штаб й готуються до масових протестів, - учасник акції Інашвілі

Тетяна Нижник
2 листопада, 2024 субота
16:32
Світ Мітинг опозиції біля будівлі парламенту. Тбілісі, 28 жовтня 2024 р.

Горгій Інашвілі, учасник акції протесту у Грузії розповів, що в країні готуються до масових протестів наступного тижня

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Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Масові протести поки що не почалися, але опозиційні партії вже створили єдиний штаб і планують провести масові протести з понеділка. Опозиційні партії та президентка Грузії працюють разом і налаштовані на те, щоб все пройшло дуже мирно, без сутичок чи бійок. Зараз не йдеться про якийсь майдан, зокрема участь тітушок, які підтримують діючу владу, яким властиві кримінальні елементи, і які на усіх виборах підтримують "Грузинську мрію",  б'ють прихильників опозиції тощо", - зазначив Інашвілі.

За його словами, чотири опозиційні партії, які потрапили до парламенту, заявили, що парламент, який обрали – нелегітимний.

"Дві опозиційні партії сказали, що відмовляються від своїх мандатів, а ще дві партії неоднозначно, але повідомили, що не визнають легітимність цих виборів і не хочуть потрапляти до парламенту. Думаю, впродовж наступного тижня все вирішиться й опозиційні партії будуть єдині у своїх рішеннях. Наразі ж, чотири головних опозиційні партії не визнають цей парламент, і я впевнений, що усі відмовляться від своїх мандатів", - додав він.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту 4 листопада проти визнання результатів парламентських виборів.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
акції протестів
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