Чому Україна не приєднується до стандартів ЄС щодо питної води: відповідь МОЗ

Про це вона сказала в інтерв'ю "Українським новинам".

Вона назвала питання питної води та її належної якості "одним з важких". За її словами, ЄС вимагає від України прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води.

"Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише технічна. Якщо споживач користується технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість. Впадуть тарифи на воду, а значить будуть ненадходження до бюджету", - зазначила Слободніченко.

Вона також наголосила, що для того, щоб увідповіднити до європейських ці стандарти, потрібно "не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні". Слободніченко додала, що це питання "не одного року".