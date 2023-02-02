Про це повідомила постійна представниця Мальти при ООН Ванесса Фрейзер, передає "Укрінформ".

Фрейзер зазначила, що на дебати запрошені очільники МЗС країн-членів Радбезу ООН.

Дипломатка також уточнила, що наразі немає списку спікерів і невідомий рівень представництва країн на Радбезі. За її словами, це стане відомо ближче до дебатів.

Постпред Мальти наголосила, що її країна засуджує військову агресію РФ проти України.

"Хоча Мальта є нейтральною країною, але це активна нейтральність", - сказала Фрейзер.

Раніше верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав схід і південь України та заявив, що був вражений масштабом руйнувань, а також назвав безглуздими російські обстріли цивільних об'єктів, внаслідок яких загинули і постраждали мирні жителі.

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