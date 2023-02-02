Радбез ООН 24 лютого проведе дебати щодо масштабного вторгнення РФ в Україну
Рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати, присвячені річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну
Про це повідомила постійна представниця Мальти при ООН Ванесса Фрейзер, передає "Укрінформ".
Фрейзер зазначила, що на дебати запрошені очільники МЗС країн-членів Радбезу ООН.
Дипломатка також уточнила, що наразі немає списку спікерів і невідомий рівень представництва країн на Радбезі. За її словами, це стане відомо ближче до дебатів.
Постпред Мальти наголосила, що її країна засуджує військову агресію РФ проти України.
"Хоча Мальта є нейтральною країною, але це активна нейтральність", - сказала Фрейзер.
- Раніше верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав схід і південь України та заявив, що був вражений масштабом руйнувань, а також назвав безглуздими російські обстріли цивільних об'єктів, внаслідок яких загинули і постраждали мирні жителі.
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