Радник мера Маріуполя: російські війська виїжджають із тимчасово окупованого міста через Новоазовськ до РФ
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що з тимчасово окупованого населеного пункту через Новоазовськ ворожі війська виїжджають до Росії
Це він припустив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація з "Бєлгородською народною республікою", коли росіяни звільняють Росію від росіян, вона теж додає руху. І ті резерви, які вони тримають, ми бачимо, що сьогодні й вчора жива сила поїхала чомусь в бік Новоазовська. З Новоазовська кажуть, що вона поїхала не на Вугледар, як це зазвичай відбувалося, а саме в Росію", - каже Андрющенко.
Радник мера припускає, що ворог перекинув до РФ, зокрема частину своїх резервів у Маріупольському районі.
"Усе відбувається за планом, як вони говорять. Але схоже, що у них резервів на все не вистачає. Тому останнім часом ми не бачимо глобальних рухів у Запорізьку область, не в Пологівський чи Бердянський напрями, а бачимо другий день поспіль у зворотний бік. Побачимо до чого це призведе", - підсумував посадовець.
Андрющенко сьогодні отримав інформацію, що через Новоазовськ та у сторону кордону зафіксували рух вантажівок: "Це, мабуть, вперше на моїй пам'яті, щоб вони щось перекидали на Росію, а не тягнули звідти".
Водночас 20 травня радник міського голови Маріуполя повідомляв, що після вибухів російські загарбники перемістилися в місто Новоазовськ, яке розташоване на узбережжі Азовського моря, на схід від Маріуполя.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Також у новому звіті Інституту вивчення війни зазначили, що у Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області.
- У Бєлгородській області РФ продовжується "контртерористична операція". Губернатор заявляє про поранених й закликає місцевих поки не повертатися додому.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що РФ руйнує всі міфи про спроможність захищати населення Бєлгородської області.
- Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Бєлгородську область 22 травня, - розповів газеті The New York Times високопосадовець з України.
- Заступник очільника Служби безпеки України 2014-2015 рр., генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що ворог, ймовірно, перекинув підрозділи з білоруських полігонів до Бєлгородщини.
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