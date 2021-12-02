Радуцький: українські лабораторії можуть виявляти штам коронавірусу "Омікрон"

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, 2 грудня, повідомляє Еспресо.TV.



"Цей вірус уже є в Європі. Ми з вами живемо в глобальному світі і розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль. Навіть закриття всіх кордонів не допоможе захиститися. На комітеті ставили питання міністру охорони здоров‘я, чи здатні наші лабораторії визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Готуємося", - повідомив Радуцький.



Він зазначив, що наразі в Україні офіційно не підтвердили жодного випадку штаму коронавірусу "Омікрон" і додав, що не може ствердно виключати його відсутність.



"Офіційно його не виявлено, але хтось може легко переносити, не здавши аналіз", - відмітив Радуцький.



Нардеп наголосив, що вакцинація - єдине, що може зменшити ризики нової хвилі COVID-19 і поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії, Канаді та інших.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.

ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу. Організація запевнила, що не потрібно розробляти нову COVID-вакцину, а допрацювати існуючі.