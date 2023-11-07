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Радуцький заявив, що Рада може легалізувати медичний канабіс уже в листопаді

7 листопада, 2023 вiвторок
13:12
Суспільство медичний канабіс

Верховна Рада України може легалізувати медичний канабіс уже в листопаді. Профільний комітет уже підготував відповідний законопроєкт до другого читання

Про це голова Комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сказав у коментарі РБК-Україна.

За його словами, комітет врахував усі поправки до законопроєкту й ухвалив його на засіданні 4 листопада.

"Враховано всі зауваження МВС, громадських і пацієнтських організацій. На думку комітету та на думку експертів, цей проєкт закону найбільш збалансований із тих редакцій, які потрапляли до зали Верховної Ради", - заявив нардеп.

Він зазначив, що противники законодавчої ініціативи, ймовірно, спробують завадити ухваленню документа.

"Проте водночас припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений", - сказав Радуцький.

Нардеп нагадав, що, за оцінками МОЗ і ВООЗ, близько 7 млн людей мають потребу в медичному канабісі. Це і військові з ПТСР, і онкохворі, й хворі на епілепсію.

За його словами, у світі існує тільки два препарати для зняття сильного больового синдрому, і вони коштують близько 380 доларів і 220 євро.

"Держава не зможе забезпечити всіх такими препаратами. Тому і відбувається легалізація медичного канабісу, щоб Україна змогла сама виробляти ліки на основі медичного канабісу і щоб онкохворі люди могли, наприклад, замість морфію отримувати знеболювальне, як канабіс", - пояснив парламентар.

Передісторія

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

7 липня в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу, а 13 липня Верховна Рада підтримала документ у першому читанні.

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Здоров'я
Україна
Верховна Рада
Медицина
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