Ракетні обстріли РФ: Китай заявив, що переговори є єдиним шляхом вирішення "української кризи"

Про це йдеться у відповіді офісу речника МЗС КНР на інформаційний запит Укрінформу з приводу реакції Пекіна на обстріли.

"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною і чіткою. Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об’єкти та захищати безпеку цивільних", - заявили у відомстві.

Китайська сторона продовжує наполягати, що діалог і переговори є єдиним шляхом вирішення "української кризи", яка насправді є неспровокованою збройною агресією РФ проти мирної держави.

"Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов’язання стосовно політичного врегулювання кризи, якнайшвидшого припинення війни та спільного сприяння полегшенню ситуації", - заявили у дипломатичному відомстві.

При цьому там навіть не висловили співчуття родинам загиблих і поранених унаслідок обстрілів України.