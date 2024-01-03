Ракетні обстріли РФ: Китай заявив, що переговори є єдиним шляхом вирішення "української кризи"
Китай, коментуючи нещодавні масовані ракетні обстріли України, уникнув називати Росію агресором. Натомість Пекін закликав сторони конфлікту до перемовин
Про це йдеться у відповіді офісу речника МЗС КНР на інформаційний запит Укрінформу з приводу реакції Пекіна на обстріли.
"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною і чіткою. Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об’єкти та захищати безпеку цивільних", - заявили у відомстві.
Китайська сторона продовжує наполягати, що діалог і переговори є єдиним шляхом вирішення "української кризи", яка насправді є неспровокованою збройною агресією РФ проти мирної держави.
"Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов’язання стосовно політичного врегулювання кризи, якнайшвидшого припинення війни та спільного сприяння полегшенню ситуації", - заявили у дипломатичному відомстві.
При цьому там навіть не висловили співчуття родинам загиблих і поранених унаслідок обстрілів України.
- У ніч на 29 грудня 2023 року Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 31 загиблого.
- Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал".
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