Ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України, - амбасадорка Брінк

Про це Брінк написала у твіттері.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - написала вона.

Відомо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що ракетний обстріл українських міст РФ свідчить про необхідність вигнати державу-агресорку з Ради Безпеки ООН.

На думку української сторони, Москва незаконно посідає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як і інші країни.

31 грудня РФ випустила по Україні понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей. Також постраждав Миколаїв: спалахнула пожежа, шестеро людей поранено, пошкоджено житлові будинки

Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 20 людей зазнали поранень.

Також російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа.

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