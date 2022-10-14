Ракетні обстріли окупантів 10-11 жовтня прискорили визнання Путіна терористом у ПАРЄ, - Гончаренко
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним
Ракетні обстріли українських міст 10-11 жовтня прискорили визнання російського режиму терористичним у ПАРЄ. Таку думку народний депутат Олексій Гончаренко висловив у коментарі "Главкому".
За його інформацією, перший варіант резолюції не мав визначень щодо терористичного режиму Росії та закликів щодо надання зброї Україні.
"У найпершому варіанті резолюції не було також пункту про те, що Росія незаконно займає місце в Радбезі ООН. Але потім українська делегація з нашими колегами, які нас завжди підтримують, підготували серію правок, захистили їх, і от – є результат. Ми взагалі хотіли не тільки російський режим, а всю Росію назвати країною-терористом, але під це консенсусу не знайшлося. Якби не масовані бомбардування українських міст в понеділок-вівторок, пробити пункт про передачу Україні ППО і визнання російського режиму терористичним було б набагато складніше. У цьому плані те, що Росія влаштувала, багатьох жахнуло та змусило змінити позиції", – розповів парламентар.
- 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним.
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