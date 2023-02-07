Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня: в лікарні досі перебувають п'ятеро постраждалих
У лікарні досі перебувають п'ятеро постраждалих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня
Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА.
Згідно з повідомленням, у лікарні перебувають четверо жінок та одна дівчинка. Їхній стан стабільний.
Загалом медичні заклади та служба екстреної допомоги надали медичну допомогу 84 пораненим, у тому числі 16 дітям, зазначили в ОВА.
- Станом на 30 січня невпізнаними залишались 2 фрагменти тіл загиблих від ракетного удару.
- 25 січня міськрада Дніпра ухвалила рішення про виплати для постраждалих від російського ракетного удару по багатоповерхівці. Люди отримають по 1 млн гривень.
- 14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
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