Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА.

Згідно з повідомленням, у лікарні перебувають четверо жінок та одна дівчинка. Їхній стан стабільний.

Загалом медичні заклади та служба екстреної допомоги надали медичну допомогу 84 пораненим, у тому числі 16 дітям, зазначили в ОВА.