Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня: в лікарні досі перебувають п'ятеро постраждалих

Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня: в лікарні досі перебувають п'ятеро постраждалих

7 лютого, 2023 вiвторок
14:18
Суспільство

У лікарні досі перебувають п'ятеро постраждалих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА.

Згідно з повідомленням, у лікарні перебувають четверо жінок та одна дівчинка. Їхній стан стабільний.

Загалом медичні заклади та служба екстреної допомоги надали медичну допомогу 84 пораненим, у тому числі 16 дітям, зазначили в ОВА.

  • Станом на 30 січня невпізнаними залишались 2 фрагменти тіл загиблих від ракетного удару.
  • 25 січня міськрада Дніпра ухвалила рішення про виплати для постраждалих від російського ракетного удару по багатоповерхівці. Люди отримають по 1 млн гривень.
  • 14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
Новини
Україна
Дніпро
війна з Росією
ракетний удар
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
6 лютого, 2023 понедiлок
Зеленського жахають спільні з Єрмаком спогади про Оман
Микола Княжицький
4 лютого, 2023 субота
Якщо Рада прийме законопроєкт уряду щодо заборони УПЦ (МП), російська церква зможе існувати ще кілька років, - Княжицький
Рівне-військкомати
6 лютого, 2023 понедiлок
Резніков пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.67
    Купівля 39.67
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 43.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 лютого
14:38
Оновлено
Землетрус у Туреччині: вдалося знайти дев'ятьох українців, які не виходили на зв'язок
14:16
Ексклюзив
З 2014 року ми розуміли неминучість повномасштабного вторгнення РФ, - командир військової школи полку "Азов" Беркаль
14:06
OPINION
Орест Сохар
Як Ізраїль принизив російську ППО
13:59
Жан Беленюк
Беленюк пояснив, чому вважатиме бойкот Олімпіади-2024 поразкою України
13:51
Ігор Коломойський
Мерія Дніпра разом з НАБУ відсудили в Коломойського аеропорт
13:48
ЗСУ
Українських військових у Литві підготували до роботи з зенітними установками L-70
13:38
Олексій Данілов
Данілов заявив, що Україна має власну зброю, здатну вражати цілі на території РФ
13:18
Володимир Зеленський
Інституції ЄС сваряться через витік інформації про візит Зеленського до Брюсселя, - The Guardian
13:06
Зеленський показав світлини з Бахмута
"Використовувати захисників як гарматне м’ясо ніхто не буде": Кириленко припустив імовірність відходу ЗСУ від Бахмута
12:52
Сергій Шойгу
Шойгу пригрозив "непередбачуваним рівнем ескалації" через постачання танків Україні
12:26
ІДІЛ
Близько 20 людей втекли з в'язниці після землетрусу в Сирії, серед них - імовірні бойовики ІД, - ЗМІ
12:17
Олександр Гвоздик
Стало відомо, коли український чемпіон повернеться на ринг після трирічної перерви
12:14
Саакашвілі
У МЗС України відреагували на відмову суду в Грузії відпустити Саакашвілі на лікування
12:01
OPINION
Євстратій Зоря
Благодатний вогонь, хмара на Фаворі не залежать від церковного календаря
11:58
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
Рада проголосувала за призначення Клименка головою МВС
11:57
Верховна Рада
В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію
11:47
Українські прикордонники збили над Бахмутом ворожий штурмовик
11:40
відключення електроенергії
Кількість відключень електроенергії в Україні зменшилась на 42% у порівнянні з минулим тижнем, - Міненерго
11:28
Роман Зозуля
Зозуля закликав МЗС України відреагувати на те, що прості іспанці підтримують Путіна
11:17
Василь Малюк
Рада проголосувала за призначення Малюка головою СБУ
11:05
Робота з відновлення електропостачання Херсон
За 2022 рік в Україні загинуло 98 енергетиків, поранено вдвічі більше, - Герус
10:49
вимкнення електроенергії
Герус пояснив, чому в деяких будинках ніколи не вимикають електроенергію
10:44
Крістіан Атсу
Ексфутболіста АПЛ витягли живим з-під завалів після землетрусу в Туреччині
10:14
Владислав Гераскевич, скелетон
НОК України "проспав" рішення МОК про дозвіл росіянам виступати на Іграх-2024, - учасник двох Олімпіад Гераскевич
10:07
на фото: пожежа
Росіяни поцілили у лікарню Вовчанська на Харківщині, сталася пожежа
10:07
OPINION
Володимир Гевко
Звиклі до схем ошаліли від нового розміру грошей
09:45
Марченко і Медведчук
Компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму: СБУ викрила масштабну схему
09:45
обстріл
Ворожі війська вночі завдали удару по Миколаївщині, пошкоджено об'єкт інфраструктури
09:25
Ексклюзив
Україна має засоби для ударів вглиб території РФ, проти яких системи ППО безсилі, - Згурець
09:21
В Одесі та прилеглих районах оновили графіки вимкнення електроенергії
08:55
російські танки, окупанти, оркі
Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ у лютому
08:53
на фото Бахмут
Минулої доби від рук росіян загинув один мирний мешканець Донеччини, п'ять дістали поранення
08:45
Інфографіка
євро
Курс валют на 7 лютого: євро впав у ціні
08:19
Інфографіка
Окупанти
Росія втратила за добу в Україні 1030 солдатів, 14 танків та 28 бойових бронемашин
08:16
ракетний удар по Львівщині
Представник Китаю в ООН висловився про атаки на цивільну інфраструктуру та загрозу ядерної кризи в Україні
08:03
OPINION
Юрій Богданов
Мовний простір, де зараз використовується російська, — токсичний
07:58
Росіяни атакували Нікопольщину
Росіяни атакували Нікопольщину близько 40 снарядами: 60 тис. абонентів залишилися без води
07:36
Джо Байден ООН
Байден розповів, як інцидент зі шпигунською кулею вплине на відносини з Китаєм
07:11
російські війська
Ворог зосереджений на наступі по 5 напрямках, на окремих - перегруповується, - Генштаб 
07:06
Євген Пригожин
В ISW знайшли нові докази, що Кремль боїться впливу Пригожина
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV